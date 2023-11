Bij de 'queerfriendly' bh-winkel van Floor is iedereen welkom: 'Soms staan mensen huilend in het pashokje'

"Als je de boodschap krijgt dat er niks is in jouw maat of alleen een wit of beige oma-model, dan krijg je onbewust de boodschap dat je raar bent en afwijkend", zegt Floor. Daar wil ze van af. "Tuurlijk is er in jouw maat heel veel keuze in modellen en kleuren! Elke maat en elk lichaam is normaal."