De 1500 leden van de Veenendaalse Flipper Vereniging zijn niet allemaal 'oude grijze hippies'

Het is nu eenmaal een heel leuk spelletje, merkt lid Jaap Valent uit Utrecht op. Het is meer dan simpelweg het balletje wegschieten, vertelt de speler. Techniek is belangrijk. "Eerst vang je de bal op en zorg je dat je de controle hebt. Dan kijk je op welk doel je wil schieten." Ook zit er tegenwoordig een verhaal in de flipperkasten, zegt Valet. Op een van de drie kasten die hij thuis heeft staan vecht hij bijvoorbeeld tegen slechteriken. Met een goed getimed schot kom je verder in het verhaal.