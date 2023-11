Utrechtse gemeenten hebben genoeg stembureauvrijwilligers, soms zelfs zonder te werven

In IJsselstein hebben zelfs meer vrijwilligers zich aangemeld dan tijdens de vorige verkiezingen. Ook in Vijfheerenlanden is dat het geval. In Eemnes is de situatie zelfs zo gunstig dat de gemeente niet eens heeft hoeven werven, zegt woordvoerder Linda Coert. "Het bestand met vrijwilligers is groter dan wat nodig is, dus we nodigen de gegadigden uit om hun beschikbaarheid op te geven." De gemeente Woudenberg meldt dat zij 10 tot 12 nieuwe stembureauleden heeft.