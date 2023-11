Provincie Utrecht wil 10 miljoen extra in openbaar vervoer steken

Op dit moment is de provincie aan het inventariseren op welke manieren het ov verder verbeterd kan worden en wat hiervoor nodig is. "Voordat we bepalen welke budgetten we aan welke maatregelen koppelen, willen we dit onderzoek eerst afronden", zegt de woordvoerder. Provinciale Staten worden hiervan in het voorjaar van 2024 inhoudelijk over geïnformeerd.