Scouting heeft pech: geen uitzondering voor fikkie stoken

Daarnaast gaf de wethouder aan dat ze nog moet nadenken over de uitwerking van het plan. Oosters benadrukt dat het voorstel om het stoken van hout in de gemeente te verbieden nog maar net is aangenomen. “De inkt is nauwelijks droog.” Om vervolgens de hoop voor de scouting teniet te doen. “Het ligt niet voor de hand dat we al snel met een uitzondering op dit nieuwe voorstel naar de raad zullen komen.”