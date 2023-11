U-OV: ‘Busuitval door personeelstekort in 2024 opgelost’

De gemeente wil het autogebruik terugdringen. Zo wordt een nieuwe wijk als Merwede autovrij. Toekomstige bewoners krijgen geen parkeerplaats en worden dan ook niet geacht om een auto te hebben. Ze zijn aangewezen op fiets en OV. Maar als het OV niet rijdt, dan heb je een probleem, zo stellen de partijen. Van Hooijkdonk reageert niet blij: “Dit is aartsvervelend want het past helemaal niet bij alles wat we willen in deze stad en de regio.”