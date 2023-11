Speciale felicitaties Usain Bolt voor 'Atleet van het Jaar' Femke Bol

Het jaar 2023 was er één van ongekende successen voor Bol. Zo veroverde ze twee keer goud op de WK Atletiek en won ze ook twee titels op de EK Indoor. "Femke Bol is de beste van de wereld vanwege haar consistent presteren op het hoogste niveau en de impact die ze daarmee in heel Nederland en daarbuiten genereert", aldus het juryrapport. "Femke is een voorbeeld voor iedereen met haar toewijding, teamspirit en toegankelijkheid."