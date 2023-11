Kinderburgemeester Philippine redt Sinterklaasavond in Baarn: 'Misschien wel belangrijkste feest van het jaar'

Philippine werd afgelopen zomer namens alle basisscholen in Baarn voor een jaar benoemd tot kinderburgemeester. Ze is voor kinderen een spreekbuis bij de gemeente en komt in actie waar ze dat nodig vindt. "Het is heel leuk om kinderburgemeester te zijn", zegt ze. "In mijn rapport staat heel vaak dat ik graag de baas speel, maar ik ben geen baas. Mijn rol is dat ik dingen in Baarn kan veranderen en ik wil vooral kinderen een stem geven. Ik kan hun ideeën doorgeven als ze dat zelf te spannend vinden."