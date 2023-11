Muziek doet de zorgen vergeten in het AZC in Utrecht

Een van de muzikanten die vaak bij de muziekavonden te vinden is, is Mazis. Hij komt uit Iran en woont inmiddels een jaar in Nederland. "Ik vind het heel leuk om elke week samen te komen met mijn vrienden en samen te zingen. Ik kon niet zingen in mijn eigen land. Een paar jaar geleden heb ik een rockalbum uitgebracht. Door de invloed die het in de underground rockscene had, werd ik gearresteerd, net als 26 andere mensen, vrienden en mensen die met me samenwerkten. Daarna kon ik me niet meer uiten, tot ik erin slaagde te ontsnappen. Het is fijn dat ik in dit land mezelf en het leven in vrijheid kan ontdekken. Muziek geeft betekenis aan mijn leven. Ik ben heel dankbaar voor deze muziekavonden."