Wandelpad in De Ronde Venen moet 'ruig' blijven, omwonenden in verzet tegen plannen fietssnelweg

En juist déze plek is uitermate geschikt, aldus Vijselaar. "Dit is een prima locatie daarvoor: mooie brede weg, precies in het midden tussen de nieuwe nieuwbouwwijken en het oude Wilnis. Zo kun je met de fiets veilig op dit grote fietsnetwerk komen." In Wilnis komt een nieuwe woonwijk, ook voor die inwoners is een fietspad hier erg welkom, zegt de wethouder. "Er komen hier nog 650 woningen. Met veel kinderen. Die gaan naar de middelbare school in Mijdrecht, en daar is nu eigenlijk geen veilige en goede route voor."