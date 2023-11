Nog geen nieuwbouwplannen, toch moet Utrechts restaurant De Pomp mogelijk verdwijnen

Dat De Pomp tijdelijk zou zijn, was vanaf het begin af aan duidelijk. De huurovereenkomst loopt in april 2024 af. De Pomp is niet alleen een horecagelegenheid maar ook een ontmoetingsplek in de wijk, maatschappelijke instellingen houden er spreekuur. Ook de omgevingsvergunning van de gemeente, die De Pomp mogelijk maakt, was tijdelijk. Die eindigt deze maand. Inmiddels is een verlenging aangevraagd en het lijkt er sterk op dat die verleend gaat worden.