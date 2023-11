Al voor de officiële opening is jongerenhangplek in Eemnes vernield

De gemeente laat in een reactie weten vorige week gezien te hebben dat de vernielingen waren aangebracht. Er is inmiddels aangifte gedaan. Een woordvoerder zegt: "Wethouder René ten Have is in gesprek met de Jeugdraad om dit voorval te bespreken en om te kijken hoe we het kunnen voorkomen." De gemeente kijkt nu in overleg met de Jeugdraad hoe en wanneer de hangplek hersteld kan worden, voordat de jongerenontmoetingsplaats officieel geopend wordt.