Dementerende Utrechter beroofd van goud en horloges ter waarde van twee ton

Ook de jongere vrouw bezweert dat zij niet in de woning is geweest en niets te maken heeft met de diefstal. Zij was destijds wel in de buurt, zegt ze. Maar dat was volgens haar om bij iemand in dezelfde straat drugs te kopen. De vrouw is al langere tijd verslaafd aan medicijnen, al heeft ze dat naar eigen zeggen tijdens haar verblijf in de gevangenis afgebouwd. Haar advocaat vroeg de rechtbank om de vrouw in afwachting van haar proces vrij te laten, zodat ze zich kan laten behandelen.