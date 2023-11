Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'

115 Utrechtse daklozen wachten al langer dan negen maanden op een woning. Die mensen verblijven nu in de opvang of wonen onder begeleiding. De afspraak is dat er in Utrecht 385 woningen per jaar vrijkomen, maar dat wordt niet gehaald, ziet de Tussenvoorziening. "We zijn de laatste jaren al blij als 70 procent wordt geleverd. Dat zijn 115 huizen per jaar te weinig." En zo wordt het probleem groter en groter, stelt de organisatie.