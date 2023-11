IJsselstein krijgt nieuw natuurgebied: 'Misschien wel met een hotel of camping'

Met misschien wel een visvijver of een speelbos maar ook nieuwe fiets- en wandelpaden hoopt wethouder Tas dat veel mensen gaan genieten van het natuurgebied. "Voor de IJsselsteiners is het natuurlijk prachtig dat er zo'n mooi natuurgebied bijkomt. We hopen ook dat Utrechters hier naartoe komen en dan een bezoek brengen aan de 'verborgen parel' IJsselstein. Want we hebben een mooi historisch stadje waar iedereen een keer naartoe moet komen."