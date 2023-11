Amersfoort mocht grond niet ruilen voor islamitische begraafplaats

Dat onderzoek is niet openbaar, ook niet voor de rechtbank. De rechter vindt de argumentatie in dat onderzoek echter van wezenlijk belang. "Nu is niet duidelijk wat de selectiecriteria waren en kan vooralsnog worden aangenomen dat de verkoper een serieuze gegadigde is, maar niet dat het ook de enige is", valt te lezen in de uitspraak. De gemeente had moeten onderbouwen waarom alleen de grond in Hoogland-West hiervoor in aanmerking komt.