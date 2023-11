Utrechtse kaarsenmakerij wil met handgemaakte kaarsen de natuur in huis brengen

Het ruikt zeker niet verkeerd in de Utrechtse kaarsenmakerij. "Vandaag hebben we kaarsen gemaakt met de geuren eucalyptus, citroen en lavendel", zegt oprichter Giselle Habraken. Ruim zeven jaar geleden besloot ze om haar werk in de veiligheidswereld achter zich te laten en een carrièreswitch te maken. "Het idee voor een kaarsenmakerij is ontstaan toen ik in New York was en een vriendin mij kaarsen leerde maken."