Eemnes verdeeld over voorrang statushouders bij sociale huurwoningen: 'Amersfoorters zijn al buitenstaanders'

Bij de PvdA staan ze er hoopvoller in. "Het is goed dat we voorrang verlenen. Voor de inwoners van Eemnes is het hartstikke sneu. Vooral voor jongeren en senioren, die lang zitten te wachten op een woning", zegt PvdA-raadslid Marcus van den Brink. "Het is een groot landelijk probleem. Veel gemeenten kijken daarin weg, maar ik ben niet zo van het wegkijken. We moeten het samen oplossen."