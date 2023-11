Referendum in Amersfoort over het nieuwe parkeerbeleid, hoe zit het precies?

De komende jaren wil de gemeente Amersfoort namelijk nog tienduizend woningen bouwen. Als het aantal auto’s in de stad niet wordt verminderd, of de parkeerplekken worden gecentreerd, is daar niet veel ruimte voor. Op dit moment neemt het aantal geparkeerde auto’s 200 voetbalvelden in beslag. De gemeente ziet in plaats van veel geparkeerde auto’s op straat dan ook liever meer groen en speelplekken voor kinderen.