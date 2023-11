Wilde dieren kunnen voortaan veilig de faunapassage nemen bij de Hollandsche IJssel

De verlaging wordt ook wel een 'Fauna Uittrede Plaats' genoemd en is aangelegd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op de plek waar de verlaging is gemaakt, steken vaak reeën, dassen, wilde zwijnen, vossen, konijnen en watervogelkuikens over. Door de hoge oever kwamen de dieren soms in de problemen omdat ze niet uit het water konden komen.