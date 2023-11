Soester woonwijk protesteert tegen mogelijke komst azc: 'Hier 140 asielzoekers is veel te veel'

Henk Reddering is een geboren en getogen Soestenaar. Terwijl hij aanwijst op welk stukje grond er ruimte gemaakt moet worden voor de woonruimte spreekt hij zijn verbazing uit. "Dat gaat nooit passen." Hoewel het passen en meten niet zijn verantwoordelijkheid is, neemt hij het al op voor de mogelijke toekomstige bewoners. Tegen de komst van asielzoekers is hij namelijk niet. "Zo dicht op elkaar is voor hun ook niet fijn." Henk woont pas tweeëneenhalf jaar in deze wijk, maar wordt door zijn betrokkenheid naar voren geduwd als een soort woordvoerder van de wijk. "Dit is een kwetsbare, dichtbevolkte wijk. Het is hier druk. Op deze plek 140 mensen erbij gaat voor problemen zorgen en is slecht voor de leefbaarheid."