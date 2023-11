Betogers tegen transhaat organiseren na afloop tegendemonstratie bij 'Let Women Speak'

Dit was voor een deel van de betogers tegen transhaat reden om een tegendemonstratie te organiseren tegen 'Let Women Speak'. Onder begeleiding van de politie is deze groep in de richting van de Jacobikerk getrokken om een tegengeluid te laten klinken. In tegenstelling tot de andere twee demonstraties was deze tegendemonstratie niet aangekondigd. De driehoek, bestaande uit de burgemeester, officier van justitie en politie, meldde dat tegendemonstreren is toegestaan en faciliteerde om die reden het tegenprotest. Wel werd een andere locatie aangewezen aan de groep tegenbetogers.