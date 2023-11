Amersfoort verkozen tot diervriendelijkste gemeente: 'Bekroning op ons harde werk'

“Dit voelt een beetje als het winnen van de Champions League", reageert wethouder Van Lammeren op het heuglijke nieuws. "Het is een bekroning op ons harde werk, we zijn heel blij." Het doel van de wethouder is om Amersfoort een fijne plek te maken voor mens én dier. "Daarom zetten we grote stappen op het gebied van dierenwelzijn. Zowel voor de huisdieren als voor de vrij levende dieren in de stad: hun belangen wegen we mee in onze besluiten.”