Man overleden bij steekpartij in TivoliVredenburg, verdachte voortvluchtig

De politie heeft een signalement van de voortvluchtige verdachte. Het is een kale man met een lichte huidskleur, 1.85 meter lang en een stevig postuur. Hij was volledig in het blauw gekleed en droeg daarover een geelkleurige jas. De politie weet niet welke kant de verdachte opging en is dringend op zoek naar getuigen.