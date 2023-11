Aanhouding bij spontane tegendemonstratie in Utrecht

"Het demonstratierecht is een groot goed in Utrecht, ongeacht de inhoud van de demonstratie", schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. En: "We geven het recht om te demonstreren ruim baan en mede dankzij een forse politie-inzet heeft ook vandaag een ieder zijn mening kunnen laten horen zonder dat dit tot (ernstige) wanordelijkheden heeft geleid."