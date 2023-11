Op deze 25 locaties in onze provincie is de tijgermug aangetroffen

Het gaat om elf vondsten op de Faunalaan, Meerkoet en Roerdomp in Driebergen-Rijsenburg en de Dreef, Burgemeester Martenslaan en Vijverlaan in Leersum. In Montfoort werd de tijgermug op elf locaties ontdekt op de Heeswijk en de Mastwijkerdijk. Al die locaties houden verband met een autobandenbedrijf in de buurt. In Vianen ging het om zeven plekken op de Meeuwenstraat en de Lijsterstraat.