Verdachte van gewelddadige afpersingspoging in Montfoort 'bang geworden na liquidatie van medeverdachte'

Volgens de advocaat van A.H. draait de zaak om het incasseren van een groot geldbedrag dat de ondernemer uit Montfoort aan iemand schuldig zou zijn. Het is onduidelijk of hij die schuld bij A.H. had, of dat de Amsterdammer het geld namens iemand anders met geweld kwam opeisen. Ook is niet bekend waarom de Montfoorter zoveel geld aan iemand schuldig zou zijn. Het is ook opvallend dat het slachtoffer zijn aangifte tegen de verdachten later weer heeft ingetrokken.