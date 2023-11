Papegaai uit Maarssenbroek al vier dagen vermist: 'Het is verschrikkelijk, het eet je op'

De papegaaien gaan wel vaker naar buiten. Dat is goed voor de beestjes zegt Marcel. "Soms als het mooi weer is, mogen ze een paar uurtjes los. Dan kunnen ze even vogel zijn." Maar ze komen altijd snel terug wanneer ze geroepen worden. En zeker het mannetje. "Coco is altijd als eerste terug, gelijk als ik hem roep. Dan wil hij even knuffelen." De papegaai is echt een onderdeel van het gezin: "Als we zomers buiten zitten, dan is 'ie er bij", vertelt Marcel terwijl hij video's van Coco bekijkt.