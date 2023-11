Regio Utrecht krijgt tientallen miljoenen om woningbouw vlot te trekken

Eerder dit jaar konden gemeenten projecten indienen die voor de subsidie in aanmerking komen. Dat zijn projecten die al een vergunning hebben, maar waarvan de ontwikkelaars twijfelen om te starten met de bouw vanwege de gestegen rente en bouwkosten. De projecten krijgen zo’n 10.000 euro subsidie per woning. In totaal was er voor de SBI 300 miljoen euro beschikbaar, daarvan gaat 41.639.230 euro naar de provincie Utrecht.