BBB-stemmer Eemnes twijfelt nu over steunen Caroline

"Wat ik ga stemmen? Ik weet het nog niet. Omtzigt denk ik, of toch de VVD." Een oma met haar kleinkind aan de hand zegt dat ze er nog niet uit is. Ook veel andere mensen twijfelen nog welke partij komende woensdag hun stem krijgt. "Nee, daar ben ik nog niet uit", zegt een andere vrouw die net de supermarkt in wil. "Ik twijfel nog: VVD of D66." Slechts een enkele inwoner die we 's ochtends spreken in het centrum van Eemnes is er uit. "CDA", zegt een man gedecideerd. "Net als de vorige keer."