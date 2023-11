Je inzetten voor een ander: waarom deze Utrechtse jongeren een jeugdlintje verdienen

Ihsaane is 11 jaar en prikt dagelijks zwerfafval op het speelplein in haar buurt Overvecht en spreekt buurtgenoten aan op ongewenst gedrag. Vanuit haar woonkamer heeft ze direct uitzicht op het speelplein en houdt ze alles in de gaten. Door haar buurt schoon te houden, zet Ihsaane zich belangeloos en in alle stilte in voor haar wijk en andere kinderen.