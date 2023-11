Niet stemgerechtigd, toch naar de stembus: veel scholen organiseren zelf verkiezingen

Volt, Denk, BBB of D66. Het komt allemaal voorbij in het Amersfoortse stemlokaal dat alleen vandaag geopend is. Het stembureau is makkelijk te vinden. Overal door de school hangen duidelijke bordjes, net als bij een echt stembureau. Twaalf klassen met in totaal 266 leerlingen hebben vandaag hun stem uitgebracht. Met een rood potlood, een kieslijst met 26 partijen en in een stemhokje lijken de verkiezingen te leven op het Amsfort College in Amersfoort.