Inwoners Lexmond trillen uit hun bed van het verkeer: 'Je denkt soms echt dat het dak naar beneden komt'

De wethouder erkent het probleem en hij hoopt dat de gemeente met de 'randweg', een weg om het dorp heen, aan de slag kan. Maar in dat proces zijn nog veel stappen te nemen. Op de korte termijn hoopt hij dat maatregelen tegen het sluipverkeer die de komende maanden in gang gezet worden, voor rust zorgen in Lexmond: "Ook hier in Lexmond komen camera's met een inrijverbod. Waardoor we een stroom verkeer kunnen inperken. Dat zijn maatregelen voor de korte termijn. Maar de echte oplossing is de 'randweg'. Een nieuwe weg om het dorp heen. Maar dat kan wel drie tot vijf jaar duren", zegt de wethouder.