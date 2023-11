Jeugdzorgbranche zwicht voor dreiging massastaking: cao-akkoord bereikt

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘We zien dit als een historische cao, omdat de afgelopen weken duizenden jeugdzorgmedewerkers nadrukkelijk en niet zelden vol emotie bij ons én bij hun werkgevers hebben aangegeven: tot hier en niet verder! De maat was écht vol en als de werkgevers dat signaal nu niet serieus hadden genomen, was er waarschijnlijk iets onherstelbaar beschadigd in de arbeidsverhoudingen. We zijn enorm blij dat het zo ver niet is gekomen en dat we nu samen werk kunnen maken van herstel in de sector.’