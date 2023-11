Man uit Soest (28) verdacht van fatale schietpartij Amsterdam

Soest - De politie heeft een man uit Soest als verdachte aangehouden voor een fatale schietpartij, zondagavond in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. De verdachte, een 28-jarige man uit Soest, heeft zich maandag gemeld bij het politiebureau. Het is de tweede verdachte die is aangehouden in deze zaak.