Steeds meer mensen krijgen gonorroe, vooral jonge vrouwen raken besmet

In totaal waren er in de eerste zes maanden 89.386 consulten in verband met een soa bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG's). Daarbij werd 6.687 keer gonorroe vastgesteld. De stijging is het grootst onder vrouwen en heteromannen, aldus het RIVM. "Bij vrouwen werd deze soa 1248 keer (tegen 899 in 2022) vastgesteld. Dat is een stijging van 38 procent. Bij heteromannen werd er 478 keer gonorroe vastgesteld; een stijging van 20 procent. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) steeg het van 4.413 naar 4.868, een toename van 10 procent."