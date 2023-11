Boerenorganisatie: blauwtongboeren dreigen in problemen te komen zonder compensatie

Er zijn nu minder besmettingen maar de tijd dringt, zegt LTO. De kans is namelijk groot dat de ziekte in het voorjaar weer oplaait, als er dan geen vaccin is ontwikkeld. Adema gaf al aan dat alle aandacht ligt bij de zoektocht naar een vaccin, anders komt het voortbestaan van de schapenhouderij mogelijk op het spel te gaan. "Dan zullen we toch weer met elkaar in gesprek moeten om te kijken wat we kunnen doen."