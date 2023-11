Twee Amersfoortse cold case-moorden heropend met nieuwe beelden en 60.000 euro tipgeld

De zaken kwamen uitgebreid aan bod in Opsporing Verzocht en morgen in Bureau Hengeveld. Daarin werd gemeld dat er nieuwe 'zeer interessante informatie' is gehaald uit cryptocommunicatie tussen criminelen. Er zijn beelden getoond van een man die Jabli lijkt te zijn gevolgd naar een vestiging van McDonalds in Amersfoort-Noord en later een benzinestation. De politie weet wie deze man is, maar wil nog steeds graag weten welke rol hij mogelijk heeft gespeeld. Hij zou deel uitmaken van de groep criminelen die tussen 2011 en 2014 verantwoordelijk is voor meerdere liquidaties