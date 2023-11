Zwevers aan zet: veel te kiezen met 26 partijen en een nieuwe premier

Over het thema migratie zijn Utrechters redelijk eensgezind, blijkt uit cijfers van het Kieskompas. Op de vraag of Nederland minder Asielzoekers moet opvangen, antwoordt 65 procent van de Utrechters ja. Vooral praktisch-opgeleiden (84 procent) en mensen die niet in Utrecht of Amersfoort wonen (73 procent) vinden dat.

Ook op het gebied van wonen vindt eigenlijk iedereen dat er meer gebouwd moet worden. 68 procent vindt zelfs dat het Rijk gemeenten moet kunnen dwingen om meer huizen te bouwen.

Daarbij moet de focus niet alleen liggen op koopwoningen: een nipte meerderheid niet dat er meer koopwoningen gebouwd moeten worden als dat ten koste gaat van sociale huur, terwijl maar 27 procent dat wel ziet zitten.

Op het thema klimaat is Utrecht meer verdeeld. Zo vinden ongeveer evenveel Utrechters dat er meer windmolens op land moeten komen (35 procent) als dat er provinciegenoten die dat niet zien zitten (39 procent). Waar Utrechters het wel over eens zijn, is dat bedrijven die het milieu vervuilen meer belasting zouden moeten betalen. 78 procent is het met die stelling eens.