17 jaar cel voor 2 verdachten van roofmoord Lunetten: 'Nul bekommering om het hevig toegetakelde slachtoffer'

Yuval werd de volgende dag door zijn partner in zijn slaapkamer gevonden, vastgebonden aan een poot van het bed met een trui over het hoofd. Hij was vreselijk toegetakeld, zo vertelde de rechtbank in een uiteenzetting. "Hij is hevig geslagen en geschopt in het gezicht, benen, armen, romp en buik. Hij moet vreselijke doodsangsten hebben uitgestaan."