17 jaar cel voor roofmoord Lunetten: 'Nul bekommering om het hevig toegetakelde slachtoffer'

Bruno S. is op beelden van de lift te zien, zo geeft hij zelf ook toe maar hij heeft altijd ontkend met de dood van Yoval te maken hebben. Hij verklaarde bij de oude woning van G., die in hetzelfde complex gewoond had, langs te zijn gegaan voor post en achtergebleven spullen. "Ongeloofwaardig", oordeelt de rechtbank. Er is een schoenenspoor van S. gevonden op een memobord, deze schoenen droeg hij zichtbaar op videobeelden later die dag en ook bij zijn aanhouding. Bij zijn aanhouding had hij een tas met een bloedspoor bij zich die ook op de liftbeelden te zien is.