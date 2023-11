Taal in verkiezingsprogramma's is een moeilijk 'pakhuis aan informatie', zeggen Utrechtse onderzoekers

Weer begint Pander Maat voor te lezen: "De natuur in gebieden met veel landbouw gaan we beschermen en herstellen. We zorgen dat boeren geld verdienen als ze daarbij helpen." Volgens Pander Maat is dit een stuk beter te begrijpen. "Versimpelen en samenvatten zouden wij toejuichen", vertelt de onderzoeker. Ook D66 heeft een eenvoudige versie van het verkiezingsprogramma gemaakt.