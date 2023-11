De ene na de andere ruit ingetikt: golf van autovernielingen in Utrecht, Amersfoort en Zeist

Gaasbeek vindt het verschrikkelijk. "Mijn zoon is rugpatiënt en heeft zijn auto nodig. Zijn auto is nu total loss en dus kan hij nergens heen. Hij is hier goed ziek van." Zelf gaat ze in de avond niet meer met haar auto de garage in. Er staan volgens haar vaak jongeren in de parkeergarage. "Ik vind het er niet veilig. Buren worden lastig gevallen, krijgen een grote mond. En als je er wat van zegt, trappen ze tegen je auto aan."