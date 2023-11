Zijn miljoenen voor Utrechtse bouwprojecten genoeg? 'Ik ga oplossing woningcrisis niet meer meemaken'

Utrecht - Veel bouwprojecten hebben last van de gestegen rente en hoge materiaalkosten waardoor de bouw stil komen te staan. Om de bouw weer in beweging te krijgen wordt in totaal bijna 42 miljoen euro overgemaakt naar elf gemeenten in de provincie Utrecht. Toch is hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer sceptisch. "Het helpt zeker, maar er is veel meer nodig."