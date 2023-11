Liveblog: Gemeenten delen opkomstpercentages, en deze mensen stemmen in een drive-through

In Eemnes én in Wijk bij Duurstede hebben tot nu toe 43 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Veenendaal loopt nog iets achter met 39 procent van de Veenendaalse kiesgerechtigden gestemd. Maar dat is nog steeds hoger dan de opkomst rond dit tijdstip bij de vorige verkiezingen, toen was het 36 procent. In Rhenen had om 15.00 uur 41,02 % van alle kiesgerechtigden gestemd. Een uur later deelde Baarn een opkomstpercentage van 47,5 procent.