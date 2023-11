Liveblog: Twee keer stemmen in Amersfoort en 'raven' in Utrecht

Petra van Straaten is nu nog boodschappen aan het doen op de markt in Wijk bij Duurstede, maar vanavond gaat ze met haar man stemmen. Lang heeft ze niet moeten twijfelen, ze gaat voor Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA: "Ik vind hem meer een premier dan de andere kandidaten. Zie je Wilders al in het buitenland toespraken houden? Ik niet." Eerder stemde ze altijd PvdA en nu is ze positief over de fusie met GroenLinks. "Als dat nodig is om de grootste te worden."