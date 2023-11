Schoonmaakbedrijf kapot van dodelijke steekpartij TivoliVredenburg: 'We zullen Hassane nooit vergeten'

Net als bij TivoliVredenburg is de verslagenheid groot bij B2-Cleaning, laat het schoonmaakbedrijf vandaag weten in een verklaring. "We zijn er kapot van. Er is geen voorstelling van te maken hoe groot het verdriet is voor zijn gezin, voor zijn familie en vrienden. Met zo veel trots sprak Hassane altijd over zijn kinderen. Zoveel plannen. Het mocht niet zo zijn."