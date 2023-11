Amersfoorters stemmen ook over parkeerbeleid, nuttig of onzinnig? 'Toon gewoon ballen en neem zelf een beslissing'

De referendumregels

Mensen mogen aangeven of ze voor of tegen de plannen van de gemeente zijn. Maar het referendum is niet meteen geldig. Daarvoor is een bepaald aantal stemmen nodig. Het is pas geldig als minstens 25 procent van de kiesgerechtigden tegen (dus 'nee') het plan stemt.

Het is een raadgevend referendum. Dat betekent dat de gemeenteraad niet verplicht is de uitkomst over te nemen. De uitslag wordt waarschijnlijk vrijdag verwacht. Dinsdag praat de raad verder over het beleidsplan, dan praat de raad over de geldigheid.