Gemeente vindt plek voor grote middelbare school in Overvecht, wel sloop sociale huur nodig

Een brede scholengemeenschap met vmbo, havo en vwo voor ongeveer duizend leerlingen is volgens het stadsbestuur zeer gewenst in Overvecht. Het maakt het voor kinderen uit de buurt mogelijk om dicht bij huis verschillende onderwijsniveaus te doorlopen en vergroot de kansengelijkheid in de wijk. De nieuwe school heeft bij voorkeur een verlengde brugklas, zodat leerlingen pas later hoeven te kiezen en overstappen makkelijker wordt.