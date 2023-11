Minister Adriaansens: eerste duurzame afspraken met chemiebedrijf Nobian Amersfoort

Nobian, dat ook aan zoutwinning doet, is een van de grootste industriële uitstoters van CO2 in Nederland. In september liet Adriaansens al weten met het bedrijf en nog zeven andere grote uitstoters, waaronder Shell en Tata Steel, in gesprek te zijn over klimaatmaatregelen. Het kabinet steekt miljarden euro's in individuele afspraken met de grote uitstoters, zo werd eerder bekendgemaakt.